SIDI MANSOUR, OUREAH ET LES SABLETTES : Des centaines de parasols et des chaises saisis

Les plages d’Ouréah, Sidi Mansour et les Sablettes relevant de la wilaya de Mostaganem ont connu vendredi dernier une descente inopinée des éléments de la Gendarmerie nationale, en coopération avec les éléments de la police pour remettre de ‘’l’ordre’’ dans ces espaces de détente estivale. Un seul objectif, mettre fin à l’exploitation illégale des étendues de sable fin de la part des plagistes en opérant une saisie massive de quelque 100 parasols, 80 chaises en plastic, ainsi qu’une trentaine de tables qui étaient mises en location au prix fort et sans aucune autorisation, avons-nous appris de source sûre. Selon des témoins oculaires de la scène, les plagistes étaient visiblement surpris et pris de court par le débarquement des gendarmes et les policiers sur place. Cette opération intervient dans le but d’endiguer et éradiquer le phénomène qui a pris de l’ampleur au niveau national, de l’exploitation informelle des solariums par des plagistes sans scrupules.