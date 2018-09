SIDI LANTRI (TISSEMSILT) : 11 élèves victimes d’une intoxication alimentaire

Les éléments de la protection civile de Tissemsilt ont été appelés à intervenir Mercredi dans la journée, à l’appel au secours lancé par les responsables de l’école Chahid Bentata Ahmed au douar de Guedal dans la commune de Sidi Lantri au nord de Tissemsilt faisant référence à des cas de douleurs à l’estomac et démangeaisons parmi les élèves. En effet, selon les informations recueillies auprès de la protection civile, ces enfants âgés entre six et douze ans souffraient de douleurs à l’estomac suivies chez certains élèves par des vomissements, au total ce sont onze élèves qui ont été victimes de cet incident et transférés à la polyclinique de la ville de Lardjem pour recevoir les soins nécessaires, un autre accident dont la cause est probablement du à une intoxication alimentaire sans préciser le facteur toxique. Il est à préciser que l’état des petits enfants est hors de danger. Enfin, les parties concernées ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident qui heureusement n’a pas fait de victimes.