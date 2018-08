SIDI LAKHDAR : Prés d’une vingtaine d’estivants intoxiqués à Petit-Port

Le nombre d’intoxications alimentaires ne cesse d’augmenter d’une saison estivale à l’autre. Il s’accentue au cours des périodes de grandes chaleurs, où les aliments mal conservés se décomposent vite, s’altèrent rapidement et causent un nombre élevé d’intoxications. Ces maladies infectieuses sont dues le plus souvent à l’imprudence des consommateurs, surviennent généralement lors des fêtes de mariage. Les gargotes de fortune, fixes ou ambulantes, et les cantines collectives peuvent être à l’origine de leur poussée brusque par manque de moyens frigorifiques laissant souvent exposer à l’air libre des produits périssables comme les viandes, les produits laitiers, les poissons ou les œufs, et ce sont les passagers ou les voyageurs qui ne font pas attention aux repas qu’on leur sert qui en font les frais. En ce sens, prés d’une vingtaine de petits colons en vacances à Petit Port ont été transportés dernièrement aux urgences de l’établissement public hospitalier de Sidi Ali. Ces derniers auraient consommé des chips et des gâteaux selon des informations recueillies sur place. Certaines des victimes très mal au point, ont été gardées sous observation médicale. Une enquête épidémiologique a été effectuée par les services de la prévention du service de médecine préventive afin de déterminer l’aliment ayant causé l’intoxication alimentaire.