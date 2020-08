SIDI LAKHDAR (MOSTAGANEM) : Raccordement de 1297 foyers au gaz naturel à Khadra

A la grande satisfaction des citoyens de la commune de Khadra qui ont longtemps souffert des perturbations dans l'approvisionnement et la distribution du gaz butane où la bouteille de butane n'arrive pas en nombre suffisant notamment en hiver ,le wali, de la wilaya de Mostaganem, M. Abdesamie Saidoun, dans la matinée d’ avant-hier samedi a donné le coup d’envoi du raccordement au réseau de gaz naturel au niveau de la localité de Khadra, relevant de la daïra d’Achaacha. Ce projet estimé à un coût de réalisation de 210 millions de dinars, permettra le raccordement de 1297 foyers en cette ressource d’énergie vitale. Cette opération va sans doute alléger les souffrances des habitants et améliorer leurs conditions de vie, notamment dans les zones d’ombre. Notons que l’opération de raccordement s’est déroulée, en présence des autorités militaires et civiles de la wilaya de Mostaganem.