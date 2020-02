SIDI LAKHDAR - MOSTAGANEM : L’adjoint au maire placé sous mandat de dépôt

L’affaire remonte à 2011 quand éclata le scandale de l’Epic ‘’carrières de l’ouest’’ pour laquelle l’actuel adjoint au maire a été condamné à 3 ans de prison ferme. Ce dernier, après un pourvoi en cassation, a été lavé de toutes les charges. Cependant, le parquet a saisi la Cour Suprême, qui a décidé dernièrement de l’ouverture d’un nouveau procès pour cette affaire. Effectivement, après les procédures d’usage, M.Fellah a été entendu et placé en détention préventive en attendant une nouvelle comparution en compagnie des autres accusés qui ont été, quant à eux, destinataires de citations directes à comparaitre. Rappelons qu’au niveau du site de Ouled Sid Larbi, un périmètre de 38 ha a été exploité entre 2002 et 2013 avant que toute extraction ne soit interrompue sur décision des services des forêts et de l’environnement pour préserver l’aspect naturel et environnemental de la région. Cependant, les responsables de l’EPIC Eurl les carrières de l’ouest de sidi Lakhdar qui voulaient changer la forme juridique de leur entreprise pour modifier sa dénomination sociale au niveau du registre de commerce n’ ont pas arrêté à réitérer continuellement leur demande pour obtenir l’aval de cette extension du périmètre d’exploitation permettant d’augmenter leur production de sable d’où une commission de wilaya a même été selon un directeur dépêchée sur les lieux pour donner son avis technique sur la situation du site minier que l’entreprise de la sablière voudrait exploiter. Un autre projet de sablière de substitution situé à Petit Port produisant un volume de sable de 600 mètres cubes extraits tous les jours du dragage effectué au niveau du port de pêche d’une qualité convenante aux travaux hydrauliques et à un degré moindre aux travaux de construction pour devenir au fil des mois beaucoup plus prisé par des sociétés chinoises conventionnées qui effectuent ce genre de travaux hydrauliques.