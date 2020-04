SIDI LAKHDAR : La police saisit 6,25 tonnes de farine et de sucre

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la spéculation sous toutes ses formes dans le commerce des produits stratégiques subventionnés par l’Etat ,les services de la sureté urbaine extérieure de la daïra de Sidi Lakhdar sont intervenus au niveau d’un entrepôt ,situé dans le centre urbain, appartenant à un privé et ce ,à la suite d’informations qui lui sont parvenues dénonçant des activités commerciales suspectes. A ce niveau, les agents de police ont mis la main sur des quantités entreposées représentées par 62,5 quintaux de farine subventionnée et de sucre blanc, en plus de 2300 bouteilles de boissons gazeuses dont le propriétaire ne détenait aucune facture justificative avec défaut de registre de commerce. Cette information a été rapportée par le service de la communication de la direction de la sûreté urbaine qui a précisé par ailleurs que toutes ces marchandises ont été saisie alors qu’un dossier de poursuites judiciaires a été dressé contre le mis en cause pour les faits qui lui sont reprochés et transmis au procureur de la république, près le tribunal de Sidi Ali