SIDI LAKHADAR (MOSTAGANEM) : 11 harraga secourus et 37 autres interceptés

Le groupe régional de gardes côtes de Mostaganem a réussi mardi à secourir 11 candidats à l'immigration clandestine en mer, ce mardi 22 septembre 2020, a-t-on appris de source fiable. Celle-ci a indiqué que les unités maritimes des gardes côtes ont découvert mardi passé 11 personnes, dont une mineure, à quelque 6 miles marins, soit 11 km, au nord de la commune de Sidi Lakhdar située à 50 km, dans la zone Est de Mostaganem. Les personnes concernées ont été éconduites au port de commerce de Mostaganem selon les prescriptions des procédures judiciaires en vigueur, en pareils cas et ce, avant d'être remises aux autorités sécuritaires compétentes avant d’être traduites en justice pour tentative de sortie illégale du territoire national. La même source a signalé par ailleurs que, tôt dans la même journée du mardi, à 17 et 5 miles marins, soit 31 et 9 kilomètres, respectivement, au Nord de Mostaganem et Aïzeb, les mêmes unités ont intercepté deux (02) embarcations d'immigration illégale en mer, transportant 32 personnes à bord.