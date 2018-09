(SIDI KHETTAB) RELIZANE : 4 morts et 3 blessés dans un accident de la circulation

Un tragique accident s'est produit ce samedi après-midi au niveau du chemin de wilaya (CW 7) entre les communes de Sidi Khattab et Ouled Sidi El Mihoub suite au dérapage puis au renversement d’un véhicule touristique a-t-on appris de sources concordantes. L'accident a provoqué la mort sur place du conducteur du véhicule, âgé de 38 ans, et de trois enfants âgé 5 à 10 ans. Trois autres personnes grièvement blessées dont une à la tête ont été transférées au CHU d’Oran, a précisé la protection civile. Les agents de la protection civile et des citoyens ont procédé au transport des blessés à l’Etablissement public hospitalier "Mohamed Boudiaf" de Relizane et les corps des victimes à la morgue de cette structure sanitaire. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.