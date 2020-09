SIDI KHATTAB (RELIZANE) : Un ouvrier brûlé dans l'incendie d’une usine de Sidérurgie

Un incendie s'est déclaré dans l'une des usines de sidérurgie dans la zone industrielle de Sidi Khattab à la wilaya de Relizane, dans la soirée d'avant-hier, causant des blessures (brûlures) à un ouvrier, a rapporté la Protection civile. La source indique que des poteaux en bois ont pris feu dans les entrepôts de l’usine en question gérée par une filiale d'une société algéro-chinoise dans la même région. Des moyens humains et matériels ont été déployés pour éteindre l’incendie, dont 30 sapeurs pompiers, 6 camions et il a fallut 4 heures environ aux pompiers pour éteindre les flammes et les empêcher de se propager au reste des entrepôts. Notons que le travailleur brulé a été transporté à l’hôpital Mohamed Boudiaf de Relizane où il a été pris en charge. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les causes exactes de cet incendie.