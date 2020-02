SIDI KADA (MASCARA) : Un chauffeur décède au volant de son bus en marche

Un chauffeur de bus assurant la ligne Mascara-Sidi Kada est mort au volant de son véhicule à l’entrée de Sidi Kada alors qu’il transportait des voyageurs. En effet, après avoir démarré de la gare routière de Mascara, le bus prend comme à son habitude la direction de Sidi Kada. Selon les voyageurs, le chauffeur n’avait aucun malaise et arrivé au niveau du rond point de Sidi Kada, il a été arrêté par les éléments de la Gendarmerie Nationale qui nous dit-on lui ont infligé un PV. Poursuivant son itinéraire, le chauffeur fut pris d’un malaise à l’entrée de la ville. Un jeune assis à ses cotés essaya d’immobiliser le Bus, mais le chauffeur mort avait son pied sur l’accélérateur. Non contrôlé, le bus monta sur le trottoir, percuta une plaque, puis un arbre en continuant de rouler, heureusement que le jeune a eu la présence d’esprit de stopper le moteur du véhicule qui s’immobilisa, causant plus de peur que de mal. Notons que la majorité des chauffeurs des bus sont des retraités, donc la plupart d’entre eux malades, atteints de maladies chroniques, tels que le diabète, le cœur, la tension et la prostate. Pour éviter que de tels accidents ne se produisent, les chauffeurs de bus doivent obligatoirement passer des visites médicales périodiques.