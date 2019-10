SIDI KADA (MASCARA) : Démantèlement d’une bande de malfaiteurs

Les éléments de la Sûreté urbaine extra-muros de Sidi Kada à Mascara ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs composée de 07 individus âgés entre 22 et 38 ans spécialisés dans les agressions sur les personnes et les biens et ce, suite à des plaintes parvenues à leurs services et déposées par trois citoyens, lesquels ont indiqué, avoir été victimes d’agression et de dégradation de leurs biens par un groupe d’individus en état d’ébriété et munis d’armes blanches prohibées. Les éléments de la Sûreté Urbaine Extra-muros ont exécuté une large opération de police à travers les quartiers de la ville, ce qui a permis d’arrêter deux individus et récupérer des armes blanches retrouvées en leur possession, à savoir deux épées, un poignard et un couperet. Les deux suspects ont été conduits au siège de la Sûreté Urbaine, où l’enquête a permis d’identifier six (06) autres personnes, et d’arrêter cinq d’entre eux, avec la récupération d’autres armes blanches prohibées. Une fois, les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention, alors que leur huitième complice est en fuite.