SIDI EL MEDJDOUB (MOSTAGANEM) : La cueillette des moules de tous les dangers

La cueillette des moules à la plage de Sidi Medjdoub signale et soulève une problématique qui met en danger la santé publique des citoyens. Cette dernière s’effectue plus particulièrement dans la zone très polluée où l'égout déverse directement sur la plage de façon permanente, mais le problème est ailleurs. Ces mollusques enrichis des eaux usées sont commercialisés au niveau des places publiques dans certains quartiers de la ville de Mostaganem voire même ailleurs. Alors imaginez-vous ce qui va se passer à la personne qui consomme cette saleté surtout pour les enfants, sachant qu'ils sont très sensibles à ce microbe. A cet effet, l'association locale de Sidi El Medjdoub interpelle les autorités locales concernées à intervenir pour mettre fin à ce problème qui peut engendrer des maladies graves et contagieuses tels que le choléra et la typhoïde. Il est important d’agir avant qu'il ne soit trop tard. À noter que l’association avait déjà signalé ce fléau aux services de la sûreté urbaine de Haï Essalem, mais malheureusement aucune suite n'a été donné !