SIDI EL-BACHIR (ORAN) : Arrestation de 04 individus recherchés en possession de 4 kg de kif

Agissant sur information, les éléments de la brigade mobile relevant de la police judiciaire de la localité de Ain Beida ont réussi à arrêter une bande de malfaiteurs composée de 06 individus dont 04 ont été arrêtés au niveau du hai Bendaoud à Sidi El-Bachir. L'enquête a révélé que ce groupe de criminels activait en toute impunité avec des armes blanches au niveau de la localité d'Es-Senia et sont impliqués dans plusieurs affaires d'agression et de trafic et commercialisation de drogues ,du fait qu'ils étaient tous des repris de justice activement recherchés par les services de sécurité pour différentes affaires criminelles. Une fois arrêtés en possession d'une quantité de 4 kg de kif traité, en plaquettes de 200gr et 300gr et 200 unités de boissons alcoolisées ainsi que des armes blanches, les quatre individus ont été transférés au service sécuritaire pour complément du dossier. Une fois la procédure terminée, les quatre mis en cause ont été présentés par devant le magistrat-instructeur près du tribunal de Cité Djamel et ont été écroué pour les chefs d'inculpation d’association de malfaiteurs, trafic et possession de drogue et de boissons alcoolisées. Dans la même affaire, un mandat d’arrêt a été établi à l’encontre de deux autres complices en état de fuite et qui sont activement recherchés par les services de police judiciaire.