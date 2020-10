SIDI DAHO (SIDI BEL ABBES) : Evasion au Centre de rééducation des mineurs

Les éléments de la gendarmerie nationale, territorialement compétents, sont parvenus, ces trois derniers jours, à arrêter deux des quatre mineurs qui se sont enfuis la semaine dernière, du centre de rééducation de Sidi Daho, 15 km au sud de Sidi Bel Abbès, ont indiqué des sources concordantes. Deux autres mineurs, toujours en cavale, feraient l'objet d'intenses opérations de recherches par les mêmes services de la maréchaussée, selon la même source. Diverses informations contradictoires seraient données à propos de cette évasion de 4 détenus mineurs et notamment les causes exactes et les circonstances. Rappelons que le centre de rééducation des mineurs de Sidi Daho d'une capacité de 30 lits, a ouvert ses portes en 1998 pour les pensionnaires originaires de l'ouest algérien uniquement, conclut notre source.