SIDI CHAIB (SIDI BEL ABBES) : Un jeune aliéné découvert mort dans une ''Fougara''

D.O, un jeune de 18 ans, affecté d'aliénation mentale, originaire de Sidi Chaib, 80 km au sud de Sidi Bel Abbès, porté disparu il y a quatre semaines, a été découvert par son père, dimanche passé, mort dans une "Fougara'', une galerie système souterraine d'irrigation d'un champ agricole. Le corps frêle de l'infortuné a été transporté vers la morgue de l'E.P.H de Télagh, pour des fins d'une autopsie à entreprendre par le médecin légiste. Une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale de Sidi Chaïb pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cette fin dramatique.