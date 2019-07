SIDI CHAHMI (ORAN) : Saisie de 318 millions de centimes en faux billets

Agissant sur information, les éléments de la brigade de gendarmerie ont réussi à mettre hors d'état de nuire une bande spécialisée dans le trafic des faux billets. Une somme de 318 millions de centimes en faux billets de banque a été saisie avant hier. L'enquête a été déclenchée à la suite d'informations parvenues aux gendarmes faisant état qu'un individu était en possession de faux billets de banque. Les recherches ont permis d'identifier et de localiser le suspect. Il a été arrêté dans un local commercial en possession de la somme sus citée en coupures de 2000 dinars. Il a été conduit à la brigade de Sidi-Chahmi et une enquête a été ouverte Il s'agit du deuxième réseau de faussaires démantelé au courant de ce mois après celui de la semaine dernière. En effet, suite à l'exploitation d'informations, les gendarmes d'Es-Senia avaient réussi à mettre la main sur un réseau spécialisé dans la commercialisation de faux billets. Trois individus originaires de la wilaya de Relizane, âgés entre 27 et 38 ans, ont été arrêtés en possession de 290 millions de centimes en faux billets et en coupures de 2000 et 1000 dinars, sur l'axe routier qui mène au marché de gros. Les mis en cause avaient l'intention d'écouler ces billets dans ce marché.