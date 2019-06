SIDI CHAHMI - ORAN : L'ex-P/APC, des cadres et des chefs d'entreprise sous enquête

Plusieurs affaires de dilapidation de deniers publics en lien avec le phénomène de corruption et du foncier sont en cours d’instruction au niveau de la brigade économique et financière de la wilaya d'Oran. Après la mise sous détention préventive des deux maires des communes de Bi El Djir et d'El Kerma , pour les mêmes délits , voilà que le parquet s’est autosaisi pour ouvrir le dossier de la gestion de la commune de Sidi Chahmi. L'ex P/APC, M. Kertali en compagnie des cadres et de plus de 40 personnes, notamment des cadres, des ex élus et des chefs d'entreprise, ainsi que d’autres fonctionnaires devront être entendus bientôt par les magistrats en charge de ce lourd dossier. L'enquête repose essentiellement sur la gestion financière douteuse de l'APC et la conclusion, durant le mandat précédent des transactions en violation avec le Code des marchés. Le total de ces transactions douteuses serait d'un pactole estimé à quelque 60 milliards de centimes qui auraient été injectés dans le but de passer au développement de plusieurs bourgades composant la commune comme les villages déshérités de Nedjma (ex-Chtaïbo) et Emir Abdelkader (ex-Saint Rémy). Les auteurs présumés sont accusés de détournement de deniers publics aussi sur le non-respect de la démarche consistant à choisir l’entreprise la moins-disante ayant soumissionné pour ces travaux. Une fois la procédure terminée, tous les mis en cause seront présentés devant le procureur du tribunal compétant de la wilaya d'Oran.