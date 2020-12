SIDI BRAHIM (SIDI BEL-ABBES) : Retard flagrant dans la construction de logements

Des représentants de la société civile de Sidi Brahim,7 km au nord de Sidi Bel-Abbès, se sont levés tout récemment contre le retard flagrant accusé dans le secteur de l'habitat de Sidi Brahim. Et faisant preuve du respect de la voie hiérarchique, les membres de la société civile ont déclaré avoir sollicité le chef de la daïra d’Aïn El Berd, le priant de réagir à cette situation apathique caractérisant le chantier de construction de 40 logements sociaux à Sidi Brahim, à l’arrêt depuis des lustres, en vue de redonner un coup de starter pour sa reprise. "Les premiers responsables centraux en visite d'inspection sur le terrain, ont pourtant instruit à maintes reprises élus et responsables locaux, d’accélérer la cadence des travaux, en vue de livrer les projets dans les délais impartis", diront certains représentants. D'autres ajoutent: "nous avons agi de la sorte, tentant de coordonner, d'une part, avec l'administration locale, et d'autre part avec les chefs d’agences ou d'entreprises dans le but de relancer le chantier des 40 logements sociaux et de procéder vite au raccordement des espaces bâtis aux réseaux d'électricité et du gaz".