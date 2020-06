SIDI BOUSSAID (MASCARA) : Les habitants de douar ‘’ Hamouya ‘’ ferment la route

La commune de Sidi Boussaid a connu des perturbations durant la période allant du 13 au 15 juin 2020, quand les habitants du douar Hamouya, localité distante d'un kilomètre du chef-lieu de la Commune, ont fermé la route reliant leur commune a Matemore et Mascara durant toute la journée du 13 juin 2020, avec comme revendication, l’électricité, l'évacuation des eaux usées et l’école. Ensuite, ces derniers furent rejoints par les habitants du village Ouled Sidi Amar distant du chef-lieu d'un kilomètre qui demandent une salle de soins, l’école et l'aménagement d'un tronçon routier. Les protestataires ont exigé la présence du wali et les services de sécurité. Les élus étaient sur place voulant apaiser la tension.