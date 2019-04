SIDI BEN YEBKA (ORAN) : Les citoyens assiègent la mairie depuis 5 jours

A ce sujet, le projet des 120 logements sociaux accuse toujours un retard dans sa réception qui tarde à venir depuis son lancement en 2004 , voire 15 années d’attente selon la déclaration du vice président de l'APC M. Amier Nouba qui nous a déclaré que cette commune à vocation industrielle et agricole n'a jamais bénéficié de programmes de logements sociaux depuis une décennie, malgré la présence de deux bidonvilles de 350 à 400 familles qui occupent des baraques en zinc en plein chef-lieu de cette municipalité . Elle demeure à ce jour, confrontée à un manque crucial de logements, selon les déclarations de plusieurs citoyens qui ont tenu à exprimer leurs doléances aux autorités locales. Ils déplorent qu’un seul quota de 50 logements sociaux locatifs ait été attribué il y a des années à leur commune qui enregistre plus de 1600 demandes émanant de familles vivant dans des conditions déplorables. Certains protestataires affirment que leur attente a perduré et leur calvaire se déroule dans l'indifférence totale et ce, en dépit de leurs multiples réclamations légitimes. Ces derniers sont si frustrés par le manque flagrant de logements ruraux, et selon le vice président de l’APC, seules 30 aides environ à ces logements ont été consenties sur un millier de dossiers. Devant cet état des faits qui n'augure aucun, il est temps que les pouvoirs publics prennent en considération leurs doléances pour un programme exceptionnel de relogement de ces milliers de familles qui souffrent le martyre au quotidien.