SIDI BELATTAR (MOSTAGANEM) : 4000 poussins carbonisés suite à un incendie

Un incendie s’est déclaré hier mardi vers 5h 00 du matin dans un hangar, dédié à l'élevage de poussins sous serre avicole, , situé au niveau du douar « Nejajra », relevant de la commune de Sidi Belattar , ce qui a provoqué la perte de 4000 poussins, a-t-on appris hier de la Protection civile . Les éléments la protection civile relevant de la daïra de Ain Tedeles sont arrivés immédiatement sur les lieux, après avoir été informés et ont pu maitriser le feu, en évitant sa propagation vers les serres avoisinantes. Cet incendie serait dû à un disfonctionnement du système de réchauffement utilisé pour chauffer la serre en plastique lequel est installé à côté de matériaux en bois. A noter que plusieurs bonbonnes de gaz butane et des appareils chauffage ont été sauvées en évitant une explosion . Selon les spécialistes du domaine, les cultivateurs ne délimitent guère le périmètre de sécurité pouvant empêcher le déplacement du feu d’un point à l’autre. Ils ne souscrivent plus aux assurances agricoles pour se faire indemniser lors de la survenue de ces sinistres.