SIDI BELATTAR : Blocage du trafic routier suite au débordement de l’oued

Suite aux dernières pluies qui se sont déversées sur la région au cours des 24 dernières heures, menant à la saturation des rivières, les services de l'unité de la protection civile de la daïra d’Ain Tédelès ont enregistré l'inondation des eaux de l'oued entrainant de la boue sur la route wilaya n° 60 reliant entre Sidi Belattar et Mostaganem, ce qui a entraîné une obstruction partielle du trafic routier, ce qui a nécessité l'intervention des services de la protection civile pour retirer un minibus bloqué en utilisant un tir-fort, en attendant l’arrivée des services de la commune et des travaux publics pour enlever la boue a t on précisé.