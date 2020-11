SIDI BEL ABBES : Visite éclair de l’ambassadeur du Zimbabwe

Son excellence l'ambassadeur du Zimbabwe en Algérie, M. Vusumuzi Ntounga est venu à Sidi Bel Abbès, en cette fin de semaine, dans une visite privée, a-t-on appris de sources concordantes. Mr Ntounga s'est rendu ensuite au complexe de matériel agricole(CMA) où il aurait fait la commande de 30000 tracteurs agricoles, ajoute notre source. Le représentant diplomatique a déclaré qu'il rechercher les voies et les moyens de développer et promouvoir la coopération avec l'Algérie dans de nombreux secteurs, à l'image de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'agriculture, les industries pétrochimiques et les énergies renouvelables. Pour rappel, un groupe d'amitié entre l'Algérie et le Zimbabwe a été installé en janvier 2019 dans le but de consolider et renforcer davantage les relations bilatérales, entre les deux pays, conclut les mêmes sources.