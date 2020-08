SIDI BEL ABBES : Vers la distribution de 7 000 logements avant fin 2020

C'est l'un des premiers responsables du secteur concerné, qui l'a souligné :"7000 logements érigés, toutes formules confondues, seraient distribués avant la fin de l'année en cours". Les responsables et élus locaux auraient été instruits pour procéder au recensement de toutes les unités réalisées, prêtes à l'attribution. Les premiers responsables de la wilaya de la Mékerra auraient insisté pour que le recensement de ces logements à octroyer, soit effectué dans les plus brefs délais. Pour rappel, les postulants au logement dans les 52 communes, impatients d'être servis, n’ont pas cessé d'interpeller les autorités locales pour établir les listes inhérentes aux demandeurs de logements. D'autres sources rapportent que le secteur en question, ferait face à certaines entraves, du fait que plusieurs programmes de construction traînent et piétinent actuellement à l'exemple du projet de 1200 logements sociaux non achevé à Ras-El -Ma depuis 2014, des 700 logements réalisés depuis longtemps à Télagh, 260 à Ben Badis, et 230 à Ain Trid ..., mais jamais réceptionnés.



Abdelkader Benrebiha

