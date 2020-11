SIDI BEL-ABBES : Venus d'autres wilayas, des enseignants ‘’sans-abri’’

Plusieurs professeurs d'enseignement de différents paliers, affectés à Sidi Bel Abbès cette année scolaire 2020-2021, se trouvent sans hébergement depuis une semaine, apprend-on d'une source fiable. "Depuis notre arrivée à Sidi Bel Abbès, il ya quelques jours, diront certains d'entre eux non sans regrets et amertume, nous n'avons cessé d'interpeller les autorités locales, notamment le wali et le DEW, en vue de réclamer une hypothétique prise en charge en matière d'hébergement. Mais hélas, nos S.O.S se sont avérés vains et sans suite aucune de leur part, et ce, en dépit du froid glacial qui s'abat sur Sidi-Bel-Abbès et les conditions sanitaires exceptionnelles que traverse actuellement le pays, devant la propagation de la pandémie du Coronavirus". D'autres intervenants ajoutent: "Nous avons été affectés pour combler le déficit d'enseignants, néanmoins, les conditions d'exercice de la fonction ne sont pas réunies. Les représentants du syndicat des travailleurs du secteur nous ont pourtant soutenus, lors du premier rassemblement organisé pour revendiquer un logement. Mais les premiers responsables du secteur semblent verser dans les affres du mutisme et de l'indifférence". "Les hôtels affichant complet, et les bains maures, comme nous l'a conseillé un des responsables de la DEW, étant inconvenants, renchérissent d'autres interlocuteurs, nous ne pourrions accomplir notre mission dans ces conditions inappropriées". Pis encore, les professeurs mécontents ont déclaré avoir passé deux nuits dehors, devant le siège de l'académie, pour attirer l'attention des responsables sur le problème d'hébergement.