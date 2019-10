SIDI BEL ABBES : Une seule ambulance à l'EPH de Benbadis

Les membres de l'organisation de la société civile de Ben Badis, ville de l'Ouest bel abbésien, comptant plus de 30000 âmes , les équipes médicales et paramédicales, ainsi que les responsables de l'établissement public hospitalier, n'ont cessé ces derniers jours, de tirer la sonnette d'alarme et lancer des SOS au premier responsable de l'exécutif de la Wilaya de Sidi Bel Abbès, et ceux du secteur sensible de la Santé Publique afin de se pencher, une fois pour toutes, au calvaire infernal lié au manque criard d'ambulance ''L'E.P.H de Ben Badis, diront certains d'entre eux, ne dispose actuellement que d'une seule et unique ambulance chargée des évacuations de nos malades vers le CHU Hassani Abdelkader et l'établissement public spécialisé Benattou Mira du chef-lieu de wilaya. Les autres véhicules de secours, apparemment abîmés, se trouveraient en arrêt, au niveau du parc de notre établissement; l'ensemble des habitants de la ville et des localités avoisinantes se voient mobilisés massivement pour exiger une meilleure prise en charge médicale laquelle ne serait parfaite que par l'attribution davantage d'ambulances". "Des personnes malades risquent de trouver la mort tôt ou tard, renchérissent d'autres plaignants et ce, faute d'un transport ambulancier approprié''.