SIDI BEL ABBES : Une rencontre régionale des GLD à Teghalimet

La rencontre s’étant déroulée dans une ambiance conviviale, sous la présidence de M. Bouachrine Miloud, secrétaire général de l’Organisation nationale pour la défense des droits des GLD, en présence du président de l’APC et ses collaborateurs qui ont mis tous les moyens à la disposition des organisateurs ,du coordinateur principal de l'organisation, du coordinateur de l'ouest , du chef de bureau de wilaya de S.B.A ,des représentants des wilayas de Bouira ,Msila, Mostaganem, El Bayadh,Naãma, Oran, Relizane,Saïda,Tlemcen ,des Moudjahidines et des représentants des services sécuritaires locaux. Dans son allocution, le S.G a rappelé d’abord, que tout le mérite reviendrait au président Bouteflika ayant constamment œuvré pour la stabilité politique de l’Algérie, fruit de la réconciliation nationale."Notre organisation nationale est basée dans 1340 communes du pays, a-t-il souligné. Cette rencontre constitue donc une aubaine pour consolider, renforcer le dialogue et rapprocher davantage tous les points de vue axés sur les questions nous concernant. Il y a aussi lieu, de cerner les problèmes qui nous tiennent à cœur et tenter d'y trouver une remédiation, ne serait-ce qu'une considération d'ordre moral; quant à la solution matérielle, comme l'espoir serait toujours permis, nous devrions patienter et faire preuve davantage de rigueur."Le coordinateur principal renchérit : ''Nous restons à nos jours mobilisés pour que vive l'Algérie, fidèles aux idéaux de Novembre et prêts à tout moment, à reprendre les armes afin de sauver la République"! Le coordinateur régional, a tenu à son tour, d’évoquer le rôle indéniable qu'avaient joué ces pionniers de la résistance qui, par leur engagement avaient contribué au salut du pays, en faisant échec au dessein criminel de sa destruction.''Ces éléments des groupes de lutte contre les terroristes, s’étaient formés spontanément et avaient travaillé la main dans la main avec les autres corps de sécurité », a-t-il lancé. Diverses interventions d'anciens éléments de lutte contre le terrorisme ont été applaudies par la forte assistance, avant de prendre part à un déjeuner offert par un vieux patriote de Teghalimet.