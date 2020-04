SIDI BEL ABBES : Une quinzaine de communes sans eau depuis 6 jours

Les habitants d'une quinzaine de communes du Nord et de l'Ouest de la wilaya de Sidi Bel Abbès se retrouvent sans eau potable depuis près d'une semaine, au grand dam des élus locaux et premiers responsables de la wilaya. A Sidi Bel Abbès, Sehala, Tessalah, Sidi Brahim, Ain Kadda, Tilmouni, Zerouala, Bedrabine, Hassi Zahana, Benbadis, Sidi Lahcen, Sidi Ali Boussidi...,les pères de famille, déjà épuisés par les effets du confinement sanitaire partiel observé depuis 10 jours, endurent les martyres et vivraient une pénurie d'eau sans précédent laquelle les pénalise irrémédiablement. Cette coupure d'eau potable qui provient du barrage Sidi Abdelli est d'ordre purement technique, selon des sources crédibles ,mais serait normalement réglée dans incessamment.