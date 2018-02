SIDI BEL ABBES : Une mineure enlevée, libérée par des jeunes à Mérine

Mercredi dernier, à la fin de la prière du Maghreb, des jeunes de Mérine, 60 km au sud de Sidi Bel Abbès, ont réussi à libérer une fille mineure des mains de son ravisseur, un jeune vendeur de fruits et légumes qui l'avait enlevée vers 16 h et enfermée dans la baraque de commerce, a-t-on appris de source autorisée. La petite fille M.A, élève de 2ème année primaire, est sortie, selon sa mère, acheter des légumes. Tombée entre les mains du vendeur en état d'ébriété avancée, elle sera vite kidnappée pour ne donner aucun signe de vie. Toutes les recherches nécessaires déclenchées par la maman et les voisins, se sont avérées vaines. Ayant entendu la victime sangloter, des jeunes concitoyens interviennent promptement, en commençant tant bien que mal à défoncer et démolir la baraque métallique, à l'aide de masses, marteaux et autres objets.....pour libérer enfin et avec ardeur, la petite innocente, saine et sauve, des mains de son ravisseur endormi. Ce dernier vivement assailli, n’a du son salut qu'aux notables et sera donc arrêté par les éléments de la police. Présenté le lendemain par devant le procureur près le tribunal de Télagh, il sera placé sous mandat de dépôt.