SIDI BEL ABBES : Une hyène rayée découverte morte sur la RN13

Les agents de la conservation des forêts, ont été alertés de la présence d'un cadavre d’une hyène rayée au bord de la route nationale 13, reliant Sidi Bel Abbès à Télagh, apprend-on d'une source fiable .Après avoir pris toutes les dispositions nécessaires, notamment avec la justice, les forestiers ont rejoint les lieux en compagnie des services concernés et procédé aux constatations d'usage sur l’animal qui s'est raréfié ces derniers temps et demeure à nos jours protégé par la loi. Son cadavre a été incinéré et mis dans une fosse profonde, coupant ainsi court à toutes les convoitises maléfiques. C'est la seconde réapparition de ce type d'animal dans cette partie sud de Sidi Bel Abbès, après celle de juin 2020 , où une hyène aurait été aperçue au sud-est de Sidi Bel Abbès.