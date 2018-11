SIDI BEL ABBES : Une demoiselle remporte les primaires du FLN !

A Sidi Bel Abbes, Mlle Reguig ,membre de l'A.P.W ,qui est sortie haut la main, vainqueur des élections primaires du F.L.N, organisées dans le cadre du renouvellement des membres du Sénat, prévu pour le 29 décembre prochain. La candidate d'à peine 38 ans, a raflé 144 voix, suivi de 03 concurrents à savoir M. Amar, membre d'APW et ex-sénateur ayant récolté 112 voix, Fekaï ex-P/APW 88 voix, et Arbaoui autre membre de l'ex parti unique, qui n'a lui obtenu que 06 voix. 44 abstentions et plusieurs absences ont par ailleurs été enregistrées lors de ce scrutin primaire du F.L.N, tenu dans une salle de fêtes, dans les meilleures conditions.