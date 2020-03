SIDI BEL ABBES : Une caravane médicale au profit des populations éloignées

En vertu des mesures de prévention mises en application et des recommandations dictées par les hauts responsables centraux, à l'égard des populations défavorisées des zones éparses ainsi que les nomades, une caravane médicale vient d'être organisée ce week-end dans le grand sud belabbésien, par les responsables de l'EPSP de Télagh où la directrice était présente sur les lieux ''hostiles''. Cette louable initiative assurée par des équipes médicales et paramédicales spécialisées, avec la contribution efficiente des membres de la société civile, permettrait aux habitants de ces zones reculées, de procéder au dépistage des maladies chroniques. Médecins et agents paramédicaux ont entamé leur bonne action, à Oued-Sbaà, Feraat zite et ses environs immédiats tel "Regba Touila", sachant pertinemment que ces populations ne prendraient point de prévention contre ces maladies à risques. Un simple geste d'une analyse de sang pour la glycémie et une prise de tension artérielle «se sont avérés inévitables pour la détection du moindre signe d’alerte nécessitant un rendez-vous pour une prise en charge médicale. Dans ce cas, il est demandé aux malades de mieux connaître leur pathologie et de s’adapter au traitement et autres habitudes nécessaires. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des patients tout en en limitant les risques des complications.