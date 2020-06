SIDI BEL ABBES : Une caravane de sensibilisation contre les incendies des récoltes céréalières

En application des instructions émanant de la Direction Générale (DG) de la protection civile, la direction de Sidi Bel Abbès, à l'instar d'autres wilayas de l'Algérie profonde, a lancé ce lundi 08 juin 2020,une campagne de sensibilisation, en collaboration avec la Direction des services de l'agriculture, la chambre d'agriculture et la conservation des forêts, une campagne de sensibilisation, apprend-on d'une source autorisée. L'objectif de cette louable initiative représentée par une caravane et lancée d'ores et déjà depuis l'exploitation agricole Si Rabeh de Sehala, Daïra de Tessala ,serait de lutter contre d'éventuels risques d'incendies des récoltes céréalières. Les participants devraient sillonner la majeure partie des 52 communes de la wilaya, connues pour leur vocation agricole par excellence , notamment la céréaliculture. Diverses mesures nécessaires de prévention seraient édictées par les organisateurs aux céréaliculteurs, conducteurs de moissonneuses batteuses, de tracteurs et autres travailleurs.