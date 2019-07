SIDI BEL ABBES : Un vieux motocycliste tué par un véhicule

Un autre accident mortel de moto, le 3ème du genre en 3 semaines, est survenu au lieu dit domaine Belaredj, sur le CW16, reliant les communes de Tabia à Ben Badis, faisant un mort et un blessé, apprend-on d'un communiqué de la direction de la protection civile. Une violente collision, selon le même communiqué, a eu lieu entre un véhicule de marque Accent et une motocyclette de type Peugeot 103 conduite par un septuagénaire, à l'issue probablement d'une manœuvre dangereuse. Le motocycliste, B.H, âgé de 74 ans a trouvé la mort sur le coup, et l’automobiliste, répondant aux initiales de F Y, de 49 ans, a quant à lui été blessé légèrement mais très choqué moralement. Il a été évacué aux UMC de l'EPH de Ben Badis par les agents de la protection civile. La dépouille mortelle a été déposée à la morgue du même établissement hospitalier. Il faut rappeler que ce genre de drames est le 3ème en 20 jours et aura fait 04 morts parmi les motocyclistes.