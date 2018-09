SIDI BEL ABBES : Un terroriste abattu à Tafassour

Un terroriste a été abattu par un détachement de l’armée national populaire (ANP), hier, dans la zone de Tafassour dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, indique le ministère de la défense national (MDN) dans un communiqué. “Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de fouille dans la zone de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbes, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, cet après-midi du 3 septembre, un terroriste et récupéré un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis qu’il a découvert et détruit, une casemate des terroristes contenant des substances servant dans la fabrication des explosifs et des bombes de confection artisanale”, précise le communiqué.