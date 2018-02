SIDI BEL ABBES : Un sit-in pour un meilleur cadre de vie à Merhoum

Plus de 20 jeunes habitants de Marhoum, ville à vocation pastorale, 110 km à l'extrême sud de Sidi Bel Abbès, sont sortis mercredi dernier, pour se regrouper pacifiquement, devant le siège de la Daïra et réclamer la présence de son premier responsable afin d'exposer leurs multiples préoccupations quotidiennes, a-t-on appris de source fiable. "Notre but, diront des représentants de quartiers, serait d'attirer l'attention des élus et responsables locaux sur la situation apathique que traverse actuellement Marhoum, sur tous les plans et laquelle se dégrade de jour en jour".D'autres jeunes mécontents renchérissent:'' Notre ville dont la population a nettement augmenté, se trouve aujourd’hui, face à diverses difficultés contre lesquelles elle se débat et qui seraient engendrées par l'inexistence de commodités et d’infrastructures de base nécessaires à notre survie: les lots de terrain dont nous avions bénéficié, dans le cadre du fameux programme des hauts plateaux initié par le président de la République, n’ont jamais été distribués officiellement. A cela s'ajoutent les affres du chômage endémique, l’absence de lieux et moyens de loisirs, l’inexistence d'une agence CNAS......"! Le chef de la Daïra étant absent, des représentants des jeunes contestataires ont été reçus par le secrétaire général de la Daira puis par le P/APC qui les a rassurés de lui exposer les revendications dès son retour. Néanmoins, voulant vraisemblablement l'impact de leur mouvement, les représentants des manifestants auraient promis de durcir leur action si aucune suite favorable ne leur est donnée dans les tout prochains jours.