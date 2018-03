SIDI BEL ABBES : Un réseau de trafiquants d'ordonnances médicales démantelé

Poursuivant inlassablement leur lutte contre les actes de criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la police relevant de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès viennent de mettre fin aux activités pernicieuses d'une bande composée de 05 malfaiteurs dont une femme spécialisée dans le trafic d'ordonnances médicales et la commercialisation de produits médicamenteux considérés comme des psychotropes ou des somnifères prescrits généralement aux diabétiques , indique un communiqué de presse et de relations publiques. Les éléments de la police judiciaire ayant agi à l'issue d'informations faisant état de l'existence d'un gang dangereux dont les membres parvenaient à obtenir ces médicaments destinés aux malades atteints de cette maladie chronique ,par le biais de la femme chargée de présenter de fausses ordonnances aux officines pharmaceutiques de la ville. L’enquête approfondie a permis aux forces de la police d’identifier les présumés trafiquants avant de les arrêter l'un après l'autre et les présenter par devant le procureur.