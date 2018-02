SIDI BEL ABBES : Un réseau de narcotrafiquants démantelé

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, sont parvenus ces derniers jours, à l'issue d'intenses investigations à démanteler un réseau important de trafic de drogue, composé de 11 individus, en possession de 3kg de kif, annonce le bureau de communication et des relations publiques dans un communiqué de presse. Les mêmes éléments auraient agi sur la base d'informations faisant état de l'existence d'un réseau de trafic de drogue en activité sur le circuit des daïras de Télagh, Ras El Ma, Mustapha Ben Brahim et Sfisef .Ce qui leur a permis par conséquent, de déclencher immédiatement des enquêtes et autres recherches sur l'ensemble du territoire de la wilaya, dans le but d'identifier les mis en cause. D'emblée, 03 trentenaires circulant à bord d’une Renault Clio, dans la ville de Sidi Bel-Abbès seront interceptés, lit-on dans le même communiqué ; la voiture étant passée au peigne fin, les enquêteurs découvrirent une quantité de 427 grammes de kif. Les 8 acolytes restant, ont été identifiés et arrêtés aussitôt avec plus de 02,573 kg de différentes quantités de drogue, destinées à la commercialisation ainsi qu’une somme d’argent estimée à 27 millions de centimes. Deux autres véhicules, une R18, et une Peugeot 505, servant de transport de la marchandise, précise le communiqué de presse de la sûreté, ont également été saisies. Les 11 narcotrafiquants ont été présentés devant le parquet de Sidi Bel-Abbés, et seront jugés pour trafic de drogue.