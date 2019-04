SIDI BEL ABBES : Un quadragénaire renversé mortellement par un train

Un homme de 40 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, a trouvé la mort, vendredi dernier, au lieu dit Sakia Hamra de Sidi Bel Abbes, après avoir été percuté par un train de voyageurs assurant la ligne Oran-Béchar via Sidi Bel Abbès, apprend-on d'un communiqué émanant de la direction de la protection civile. Les sapeurs pompiers sont intervenus sur les lieux pour transporter la dépouille mortelle à la morgue du C.H.U Hassani Abdelkader.

Une enquête vient d'être ouverte par les services sécuritaires afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet énième drame ferroviaire.