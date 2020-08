SIDI BEL ABBES : Un mort et 3 blessés dans une collision

Un accident mortel de la circulation, le second du genre en une journée, est survenu, la fin de semaine dernière, sur le tronçon de la RN 13, reliant Sidi Bel Abbès à Sidi Brahim, a-t-on appris d'un communiqué de la direction de la protection civile. Une violente collision a eu lieu entre deux véhicules utilitaires, à l'issue d'une manœuvre dangereuse effectuée par l'un des deux conducteurs, ajoute le communiqué. Bilan : un sexagénaire trouva la mort sur les lieux et 3 passagers ont été grièvement blessés. Ces derniers ont été évacués en urgence vers les UMC du CHU du chef-lieu de wilaya et la dépouille mortelle déposée à la morgue.