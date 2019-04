SIDI BEL ABBES : Un mineur arrêté pour cambriolage d’un commerce

Les éléments de la 11ème sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès ont procédé ces derniers jours, à l'arrestation d'un mineur d'à peine 17 ans, impliqué dans le vol avec casse d'un local de commerce, sis au quartier Benhamouda, lit-on dans un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Le mis en cause, ayant pénétré par effraction à l'intérieur du local, s’est emparé d'un téléviseur Plasma 32 pouces et d'autres objets. Son arrestation, selon le même communiqué, a été réussie suite à des renseignements fiables puis à la surveillance constante de ses mouvements. Présenté par devant le procureur près le tribunal, il a été mis sous les verrous, au centre de rééducation des mineurs de Sidi Daho.