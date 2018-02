SIDI BEL ABBES : Un marchand de fruits ‘’ivre’’ tente d’abuser d’une fillette

Les éléments de la police de la sûreté de daïra de la ville de Mérine, sise au sud du territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont sauvé une fillette âgée d’a peine 08 ans, des griffes d’un jeune trentenaire qui a tenté de la violer, après l’avoir séquestré au sein de son magasin de vente de fruits et légumes. La petite cliente est venue faire des achats et a été surprise de voir le marchand fermait soudainement sa porte, et tenter de la prendre par la force. Ses cris ont fini par alerter les citoyens qui ont accouru de partout pour répondre à ses cris et alerter en urgence la police. Sans trop attendre, les policiers ont assailli le magasin et sont parvenus à libérer la petite victime et arrêter son agresseur qui était dans un état d’ébriété avancée.