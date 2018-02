SIDI BEL ABBES : Un corps sans vie repêché de l'oued Mekerra

Un corps humain sans vie, a été repêché hier, de l'oued Mekerra, par une section spéciale de plongeurs, de la protection civile de Sidi Bel Abbès, a-t-on appris de source autorisée. Il s'agirait d'un jeune de 28 ans répondant aux initiales de S.H découvert mort noyé et flottant dans les eaux glauques de l'oued ,dans les alentours immédiats de Zlifa,localité relevant de la commune de Sidi Hamadouche,à quelque 20 km au nord de la capitale de la wilaya. Les éléments de la protection civile ont ainsi transféré la dépouille mortelle vers le service de médecine légale du C.H.U Hassani Abdelkader pour les besoins d'une autopsie. Les éléments de la gendarmerie nationale, territorialement compétents, ont ouvert une enquête, en vue de déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame.