SIDI BEL ABBES : Un accident de motos fait 02 morts sur la RN 94

Un effroyable accident de motos est survenu dans la nuit de lundi à mardi ,aux environs de 21h30, sur le tronçon de la R,N ,entre Télagh et Mérine, faisant 02 morts,a-t-on appris de la cellule de communication de la direction de la protection civile.D.T, 23 ans et N.A ,24 ,Deux motocyclistes de Telagh ,auraient été pressés de retourner à la maison,l'un sur sa moto de type Zenati,l'autre sur une 103. En cours de route, alors qu'ils roulaient à vive allure, l'un des deux jeunes motocycliste ayant frôlé son concurrent, à la faveur de l'obscurité, provoqua l'irréparable: le dénommé D T est mort sur le coup, quant à N.A,il a succombé à ses graves blessures lors de leur transport à l'E.P.H Haddid Aissa de Télagh.Les éléments de la gendarmerie nationale de Télagh ont ouvert une enquête en vue de déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame,le énième du genre sur le circuit routier de la région.