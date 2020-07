SIDI BEL ABBES : Trois arrestations et saisie de 7250 psychotropes

Les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants, relevant de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, ayant exploité judicieusement des renseignements fiables ont réussi un coup de filet inédit. Ils sont parvenus, à l'issue d'une enquête approfondie, d’intenses investigations et un mandat de perquisition, à arrêter 3 vingtenaires et saisir pas moins de 7250 comprimés psychotropes et une somme de 73 000,00 da. Présentés par devant le procureur près le tribunal, les 3 jeunes malfrats ont été placés sous mandat de dépôt.