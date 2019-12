SIDI BEL ABBES : Titularisation de 705 contractuels à Télagh

Ils seraient actuellement 1547 travailleurs exerçant dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et du pré-emploi, des diplômés à être touchés par une éventuelle titularisation à partir de l'an 2021, a rapporté Mr Hakmi , chef de l’Agence locale de l’emploi (ALEM). La première phase devant avoir lieu à la fin du mois en cours, concerne les travailleurs ayant dépassé 8 années d'expérience. Leur nombre s'élève à 705 travailleurs: 231 jeunes insérés dans le cadre des contrats d'insertion des diplômés de l’enseignement supérieur (CID) et 474 aux jeunes issus du cycle secondaire, des centres de formation professionnelle, ou ayant suivi un stage d’apprentissage (CIP). 579 autres postulants de plus de 3 ans, seront titularisés durant l’année 2020 et les 263 restants en 2021, a t- il précisé au téléphone. Avec un effectif de 20 employés dont 6 cadres et la couverture en la matière de 5 daïras du sud de la wilaya, composées de 18 communes , l’ALEM de Telagh ,aurait franchi un pas gigantesque dans le professionnalisme et la transparence grâce au système d’information ''El Wassit", lequel mettrait en évidence toutes les opérations effectuées par les conseillers de l’agence et autres initiateurs à l'égard du prétendant à l'emploi dans le but de l' aider, l'assister et l'orienter.