SIDI BEL ABBES : Tentative de vente d’un nouveau-né !

Rien ne semble arrêter certains opportunistes sans foi, ni loi, de marchander quoi que ce soit, pour se faire de l’argent. Le dernier fait divers, portant sur la vente d’une nouveau-née par sa propre mère demeure des plus choquant et ne cesse d’alimenter l’actualité nationale. Née d’une relation extraconjugale, une nouveau-née a fait l’objet d’une tentative de vente par sa propre mère, déjà mariée à une personne incarcérée. Cette dernière, ayant accouché dans l’une des maternités de la ville de Sidi Bel Abbès et désirant effacer toute trace de cette naissance provenant de ses relations douteuses, a proposé à la vente son bébé. Alléchés par cette offre si bizarre, plusieurs personnes ont joué le rôle d’intermédiaire, dont le géniteur de l’enfant et sa sœur, pour le vendre sans la moindre hésitation. Informés sur la mise en vente d’un enfant et les négociations de son prix, les services de sécurité ont lancé une enquête et sont parvenus à arrêter le monstrueux et sa sœur et qui ont été mis sous mandat de dépôt. Quant à la mère biologique, originaire d’El Bayadh, elle a pris la fuite et demeure activement recherché.