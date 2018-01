SIDI BEL ABBES : Tentative de suicide d’un trentenaire depuis le toit de la mairie

Une scène insolite s'est produite ce matin de dimanche, aux environs de 07 h30, à la mairie de Mezaourou, 50 km au sud de Sidi Bel Abbès : un père de famille de 31 ans, répondant aux initiales de B.O, tenant à la main deux bouteilles d'acide et d'essence, a réussi à grimper jusqu'au toit de la mairie parvenant même à dénicher une cigogne ', prendre place et réclamer la présence immédiate du chef de la Daira de Télagh. Le désespéré, se disant victime d'un accident, a, de visu, fixé sur le gros nid deux pancartes sur lesquelles on lisait:" je veux un passeport», sur l'une, et "grève de la faim», sur l'autre. A une question de connaître les raisons de cette "fugue", B.O dira qu'il a de tout temps demandé un passeport dans le seul but d'aller à l'étranger se faire soigner, mais en vain, toutes les portes semblent fermées! La scène a tout de même attiré une foule nombreuse et contraint les éléments des services sécuritaires ainsi que les agents de la protection civile, à venir en force se mettre aux abords de l'enceinte de l'hôtel de ville, espérant qu'il reviendrait à la raison. Les élus locaux eux, affirment que le dossier de passeport de ce trentenaire aurait fait l'objet de rejet pour antécédents judiciaires. A l'heure où nous mettons sous presse, B.O se trouve toujours perché sur le toit de la mairie, en attente à l'un des hauts responsables locaux.