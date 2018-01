SIDI BEL ABBES : Tentative de falsification sur un livret de famille

Les éléments de la quatrième Sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès, ont procédé, tout récemment, à l'arrestation de 03 femmes âgées de 30,31 et 39 ans, a-t-on appris de source concordante. Les mises en cause, selon la même source, seraient impliquées dans une affaire de faux et usage de faux sur document officiel. L’affaire ferait suite à des renseignements faisant état de la présence d'une femme suspecte de 31 ans, ayant mis au monde un enfant, au sein de l'établissement hospitalier de maternité de la ville, sous une fausse identité et en présentant un faux livret de famille. L'enquête et les investigations diligentées minutieusement par les mêmes éléments de la police, ont révélé que le nourrisson serait venu au monde illégalement, suite à une relation que la parturiente tenait avec un homme. Une femme d’environ 30 ans, voulant l'assister pour camoufler l'affaire et éviter le pire, a contacté une voisine de 39 ans, en conflit avec son époux qu'elle a convaincue de porter le nouveau-né à son nom sur le livret de famille. Mais les services de la police constamment éveillés, sont intervenus promptement pour arrêter les 03 femmes indélicates. Présentées par devant le procureur près le tribunal de Sidi Bel Abbès, elles furent placées sous mandat de dépôt.