Les dépouilles de 03 dignes fils morts dans le crash de l'avion survenu mercredi dernier, dans la région de Boufarik, ne sont toujours pas arrivées à Tabia, 30 km à l'Ouest de Sidi Bel Abbès, en provenance de l'hôpital militaire d'Ain Naâdja. Elles sont attendues impatiemment par la population et notamment par les membres de leurs familles, proches, alliés et responsables locaux. Il s’agit, entre autres, du gendarme Benhadou Habib, de l'infirmier Ayachi Abdelhak et son fils âgé de 04 ans.